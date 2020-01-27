27.01.2020 (20:04)

В Дагестане «Днём открытых дверей» отметили праздник ДОСААФ

93-ей годовщине ДОСААФ и старту традиционного месячника оборонно-массовой работы, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества была приурочена акция «День открытых дверей» в образовательных учреждениях регионального ДОСААФ

В Махачкалинской объединенной технической школе имени Героя Российской Федерации, активного участника Великой Отечественной войны, воспитанника ОСОАВИАХИМ А. Исмаилова на акцию пришли курсанты-призывники школы, юнармейцы, студенты и старшеклассники.

Их приветствовал председатель Дагестанского республиканского отделения ДОСААФ Ш. Алиев, который рассказал молодежи о героической 93-летней истории оборонного общества страны, внесшего весомый вклад в укрепление обороноспособности и безопасности Родины. Во все времена он являлся и является кузницей подготовки молодежи к армейской службе, центром военно-патриотического воспитания молодого поколения.

Представитель республиканского военкомата А. Магомедгаджиев после слов поздравлений объяснил воспитанникам, что, по их желанию, военкомат направит на подготовку по военно-учетной специальности в школы ДОСААФ, чтобы они могли достойно выполнить свой воинский долг.

К ребятам также обратился полковник ВДВ в отставке, председатель республиканского совета ветеранов войны и труда М. Алиджанов. В своем выступлении он отметил, что всей своей историей ДОСААФ доказал свою эффективность и значимость в укреплении обороноспособности страны, воспитании молодежи. Он напомнил о героической борьбе и Победе советского народа в годы Великой Отечественной войны, мужестве и героизме тех, кто с честью выполнял интернациональный долг, участвуя в локальных военных конфликтах и боевых действиях, дал наказ будущим защитникам Отечества продолжать традиции старшего поколения беззаветно служить Родине.

Представитель республиканского министерства по делам молодежи М. Рагимов пожелал молодому поколению активно участвовать в мероприятиях месячника оборонно-массовой работы и спортивных соревнованиях.

Досаафовцы устроили гостям акции экскурсию по образовательному учреждению, показав материально-техническую базу, учебную автомобильную технику, стрелковое оружие, тренажеры и фильм об истории ДОСААФ, а также предоставили гостям возможность почувствовать себя кандидатами в водители, попробовав сдать теоретический экзамен за компьютером.

«День открытых дверей» организованно прошел во всех образовательных учреждениях ДОСААФ республики, и, как считают его организаторы, он способствовал воспитанию молодежи в духе патриотизма и готовности к защите Родины.

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