27.01.2020 (22:02)

У красноярских юнармейцев появится новый куратор

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Юрий Николаевич Швыткин возьмет шефство над классом Юнармии в своей родной школе № 42 в городе Красноярске.

«Юнармия Красноярского края занимает достойное место на федеральном уровне, сегодня все юнармейцы являются образцом для подражания своим сверстникам и в учебе, и в общественной жизни. Желаю успехов в дальнейшей деятельности на благо нашей страны, - считает Юрий Швыткин. - Я надеюсь, что «Юнармия» станет самым массовым военно-патриотическим движением среди юношества в России. А Красноярский край займет лидирующую позицию среди регионов страны».

Учащиеся «8а» класса - дружный, сплоченный коллектив. Школьники принимают участие в реализации проектов, направленных на развитие патриотического воспитания и изучения истории Отечества и своей Малой Родины. Также активно принимают участие в краевых и городских патриотических акциях движения Юнармия. Ребята участвуют в предметных олимпиадах, конкурсах, исследовательской работе, во внеклассной работе. Многие из них занимаются в спортивных секциях, являются участниками и победителями спортивных соревнований различного уровня. Являются победителями и призерами школьных и муниципальных олимпиад.

«Движение «Юнармия» позволит воспитать сильное, умное, и здоровое поколение патриотов, любящих свою Родину и готовых её защищать, как делали это наши предки на протяжении всей своей тысячелетней истории», - отметил Юрий Швыткин.

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