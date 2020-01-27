27.01.2020 (19:58)

В Краснознаменном зале Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе состоится церемония презентации книги «И мастерство, и вдохновение»

13 февраля в Краснознаменном зале Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе состоится церемония презентации книги творческих работ военачальников Российской Армии и Военно-Морского Флота «И мастерство, и вдохновение».

Книга в благородной красно-коричневой обложке, увидевшая свет в наступившем 2020 году, выпущена при поддержке Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, Клуба военачальников Российской Федерации и Клуба адмиралов. Как сказано в короткой аннотации, «В книге представлены биографии военачальников Российской Армии и Военно-Морского Флота. Находясь в запасе, герои книги продолжают активно участвовать в общественной жизни страны. Читатель познакомится с их увлечениями: это поэзия и проза, живопись и вышивка, охота, голубеводство, коллекционирование и прикладное искусство».

На малоизвестных широкой публике увлечениях блестящей плеяды выдающихся современных военачальников акцентирует внимание заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов, чье вступительное слово открывает повествование.

С обращением к читателям также обратились председатель Союза писателей России Николай Иванов и народный художник СССР Александр Шилов, также пораженные тем, что российские военачальники наравне с успешным решением вопросов безопасности страны обладают незаурядными талантами в различных областях творчества. И они от души желают героям книги новых творческих достижений.

Презентация книги «И мастерство, и вдохновение» обещает быть очень насыщенной. Ее участников – а в их число войдут ветераны Вооруженных Сил, представители гражданского персонала, военнослужащие Московского территориального гарнизона, суворовцы, воспитанники кадетских училищ и юнармейцы – уже перед входом в здание ЦДРА будет встречать музыка Центрального военного оркестра Минобороны России. В фойе Краснознаменного зала разместятся книжные выставки и тематические фотостенды.

Откроет презентацию один из героев книги – лауреат Государственной премии имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова генерал армии Владимир Исаков. Его выступление предварит показ кинофильма по книге «И мастерство, и вдохновение». С приветствиями к собравшимся обратятся первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Алексей Цыганков, председатель Союза писателей России Николай Иванов, народный художник СССР Александр Шилов.

О работе над изданием расскажет координатор проекта «И мастерство, и вдохновение» лауреат Государственной премии имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, заслуженный работник культуры Российской Федерации Борис Измайлов.

Презентацию завершит музыкальная страница, в которой примут участие заслуженная артистка Российской Федерации Марина Яковлева и артисты ЦДРА.

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