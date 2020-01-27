27.01.2020 (21:54)

ДОСААФ Крыма окажут всестороннюю поддержку на патриотическое воспитание молодежи

Заседание наблюдательного совета регионального отделения ДОСААФ России Республики Крым провел глава Крыма Сергей Аксёнов. Открывая мероприятие, он отметил, что оборонное общество играет ведущую роль в патриотическом воспитании молодежи.

- Сегодня подводим итоги работы регионального отделения ДОСААФ России Республики Крым. Нужно понимать, какое количество крымской молодежи задействовано в организации. Важность работы ДОСААФ очень велика, поскольку воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма и любви, уважения к традициям нашего государства и нашей республики можно только совместными усилиями, – уточнил глава республики.

Кроме того, руководство Крыма выразило благодарность за совместный труд сопредседателю наблюдательного совета крымского отделения ДОСААФ России, председателю комитета Госдумы по обороне, Герою России генерал-полковнику Владимиру Шаманову, председателю ДОСААФ России генерал-полковнику Александру Колмакову и председателю регионального отделения ДОСААФ в Крыму, заместителю председателя наблюдательного совета Андрею Попову.

Региональное отделение ДОСААФ Республики Крым в 2020 году получит поддержку из республиканского бюджета в размере 30 млн. рублей.

Предварительно обсуждался ряд программ и направлений по патриотическому воспитанию молодежи. Кроме того, обсудили, какие должностные лица республиканских органов власти будут курировать реализацию данных программ; в частности, министерство образования окажет полное содействие региональному отделению ДОСААФ в Крыму.

Было отмечено еще одно важное направление работы регионального ДОСААФ на территории Республики Крым. Речь идет о поддержании в порядке памятников Великой Отечественной войны.

- Памятники Великой Отечественной войны должны достойно содержаться ежедневно, а не от праздника к празднику. Мы должны чтить память людей, отдавших свои жизни за Родину. При этом за каждым памятником должен быть закреплен персональный ответственный, – уточнил глава республики.

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