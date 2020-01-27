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27.01.2020 (18:50)

В Центральной военно-морской библиотеке в Санкт-Петербурге прошел День памяти, посвященный 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда

Сегодня, в День снятия блокады Ленинграда, в Центральной военно-морской библиотеке в Санкт-Петербурге проведен День памяти «Живы. Выдержим. Победим».

Впервые в мероприятии приняли участие воспитанницы филиала Пансиона Минобороны России. Участниками Дня памяти также стали учащиеся школ № 31 и № 19 Василеостровского района и школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга, которые прослушали специально подготовленную для них лекцию о тяжелых испытаниях, которые пережила Центральная военно-морская библиотека в годы блокады Ленинграда, о подвиге ее сотрудников, сохранивших бесценные книжные сокровища для будущих поколений.

Участники мероприятия ознакомились с уникальной экспозицией «Уголок блокады», созданной сотрудниками библиотеки в память о тех, кто сохранил город, выжил и победил, а также смогли подержать в руках газеты военных лет, увидеть книги, изданные в годы блокады.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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