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27.01.2020 (17:41)

В Центральном доме Российской Армии состоится открытие художественно-документальной выставки «Герои нашего времени»

5 февраля в Центральном доме Российской Армии (ЦДРА) имени М.В. Фрунзе состоится открытие художественно-документальной выставки «Герои нашего времени», проходящей в рамках Всероссийского фотопроекта «Гардемарины, вперед!» и приуроченной к Дню защитника Отечества.

В экспозицию фотовыставки войдут как уникальные исторические снимки, так и работы фотографов-современников, отражающие ключевые события становления и развития российского кадетского корпуса со времен правления монарха-реформатора Петра I до сегодняшних дней.

Почётными гостями мероприятия станут представители Минобороны России, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Российского военно-исторического общества.

«Очевидно, что представленные на выставке работы уникальны и имеют историческую ценность, но не менее важным было собрать все экспонаты вместе, выстроить экспозицию в соответствии с исторической хронологией, не упустить ни одного важного события», — рассказал заведующий выставочным залом ЦДРА, президент Российской ассоциации художников-маринистов Владимир Косов.

В рамках мероприятия состоится тематическая экскурсия по экспозиции выставки, которую проведет экскурсовод ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Тихомирова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура
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