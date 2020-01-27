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27.01.2020 (17:31)

В Подмосковье командующий ЗВО проверил организацию зимнего периода обучения в танковой армии

Сегодня командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев прибыл в Московскую область с рабочей поездкой, в ходе которой проконтролировал организацию зимнего периода обучения в гвардейской танковой армии.

Генерал-полковник Александр Журавлёв заслушал доклад командующего танковой армии генерал-майора Сергея Киселя о мероприятиях боевой подготовки, проходящих в армии, поставках новейших образцов вооружения и военной техники в танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения, комплектовании соединений и воинских частей военнослужащими по контракту.

На полигоне Алабино командующий войсками ЗВО проинспектировал организацию занятий по огневой подготовке с танковыми экипажами, занятий по вождению боевой техники с водителями бронетранспортёров. В Таманской мотострелковой дивизии генерал-полковник Александр Журавлёв проверил социально-бытовые условия размещения военнослужащих по призыву и проведение занятий по физической подготовке. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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