27.01.2020 (17:31)

В Подмосковье командующий ЗВО проверил организацию зимнего периода обучения в танковой армии

Сегодня командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев прибыл в Московскую область с рабочей поездкой, в ходе которой проконтролировал организацию зимнего периода обучения в гвардейской танковой армии.

Генерал-полковник Александр Журавлёв заслушал доклад командующего танковой армии генерал-майора Сергея Киселя о мероприятиях боевой подготовки, проходящих в армии, поставках новейших образцов вооружения и военной техники в танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения, комплектовании соединений и воинских частей военнослужащими по контракту.

На полигоне Алабино командующий войсками ЗВО проинспектировал организацию занятий по огневой подготовке с танковыми экипажами, занятий по вождению боевой техники с водителями бронетранспортёров. В Таманской мотострелковой дивизии генерал-полковник Александр Журавлёв проверил социально-бытовые условия размещения военнослужащих по призыву и проведение занятий по физической подготовке.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице