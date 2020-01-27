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27.01.2020 (17:25)

В главной базе Балтийского флота обезврежен крупнокалиберный снаряд времён Великой Отечественной войны

Специалисты группы разминирования соединения морской пехоты Балтийского флота обезвредили 203-мм артиллерийский боеприпас времен Великой Отечественной войны в военной гавани Балтийска.

Крупнокалиберный артиллерийский снаряд был обнаружен на 73-м причале военной гавани при проведении строительных работ. Кроме того, в минувшие выходные саперами отдельного морского инженерного полка было обезврежено 12 76-мм артснарядов в лесном массиве в районе поселка Черепаново Светловского городского округа Калининградской области. Все найденные боеприпасы вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено более 150 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

В 2019 году на территории Калининградской области, где на завершающем этапе войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, флотские саперы обезвредили около 7,5 тыс. различных взрывоопасных предметов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ
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