27.01.2020 (17:25)
В главной базе Балтийского флота обезврежен крупнокалиберный снаряд времён Великой Отечественной войны
Специалисты группы разминирования соединения морской пехоты Балтийского флота обезвредили 203-мм артиллерийский боеприпас времен Великой Отечественной войны в военной гавани Балтийска.
Крупнокалиберный артиллерийский снаряд был обнаружен на 73-м причале военной гавани при проведении строительных работ. Кроме того, в минувшие выходные саперами отдельного морского инженерного полка было обезврежено 12 76-мм артснарядов в лесном массиве в районе поселка Черепаново Светловского городского округа Калининградской области. Все найденные боеприпасы вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.
С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено более 150 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
В 2019 году на территории Калининградской области, где на завершающем этапе войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, флотские саперы обезвредили около 7,5 тыс. различных взрывоопасных предметов.