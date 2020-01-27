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27.01.2020 (17:22)

Мотострелки ЦВО отразили условную атаку на колонну с гуманитарной помощью под Оренбургом

Мотострелки Центрального военного округа в ходе учения отразили атаку на колонну с гуманитарной помощью в Оренбургской области.

Практические действия проходили на Тоцком полигоне.

Нестандартная задача отрабатывалась в рамках освоения опыта, полученного командованием военного округа в ходе последних локальных конфликтов. Для безопасного сопровождения колонны с гумпомощью были привлечены снайперские группы, гранатомётчики, саперы, стрелки и пулеметчики. Поддержку им оказывали расчеты беспилотных летательных аппаратов и минометные подразделения.

На пути следования, в зависимости рельефа местности и конкретной обстановки, мотострелки вели встречный бой, проводили обход и охват, пытались заманить противника в огневой мешок. В большинстве случаев, благодаря разведданным, военнослужащие знали примерные районы размещения противника и могли заблаговременно подготовиться к засадам.

Всего в практических действиях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц техники. Личный состав успешно справился с поставленными задачами и получил ценный опыт.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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