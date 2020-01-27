27.01.2020 (17:13)

Военные летчики из Астраханской области в преддверии годовщины снятия блокады Ленинграда провели тематическую встречу с работниками библиотеки имени Н.К. Крупской

В Астраханской области военнослужащие Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС) в преддверии годовщины снятия блокады Ленинграда пригласили на тематическую встречу сотрудников областной научной библиотеки имени Н.К. Крупской.

Для защитников Отечества представители библиотеки подготовили познавательную лекцию «Научный оплот осажденного Ленинграда».

Свой рассказ ведущий начал с истории о величайшем мужестве, беспримерном героизме и испытаниях учёных Ленинграда, внесших огромный вклад в оборону города. Главным полем битвы для них была наука, которая была полностью подчинена решению важнейших оборонительных задач.

Сотрудники библиотеки познакомили присутствующих с деятельностью известных ученых — директора Эрмитажа Иосифа Орбели и физиолога Леона Орбели. Люди науки в самых невероятных, труднейших условиях искали и находили новые средства и ресурсы для борьбы с врагом. Пример тому созданная в годы блокады каталитическая грелка и карманный перископ.

После увлекательного рассказа присутствующим продемонстрировали редкие фото и видеодокументы из архивов, отрывки из документального фильма Александра Сокурова «Читаем «Блокадную книгу», видеопрезентацию книжно-иллюстративной выставки «Строкою горькой о блокаде», посвященную книгам, изданным в период блокады.

Кроме этого, для военнослужащих была организована книжная выставка «Блокадной памяти страницы». Основное место в экспозиции заняли книги по истории блокадного Ленинграда и ее прорыва, письма, дневники и воспоминания ученых.

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