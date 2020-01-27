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27.01.2020 (17:00)

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится артиллерийский салют в ознаменование 76-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Сегодня в Санкт-Петербурге у стен Петропавловской крепости в 21:00 состоится артиллерийский салют в ознаменование 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Расчёты батареи 85-мм орудий Д-44 от Михайловской военной артиллерийской академии произведут 30 артиллерийских залпов в сопровождении запусков 2 тыс. фейерверочных изделий салютными установками. Традиционно каждый залп будет поименован и посвящён героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города.

27 января 1944 года в Ленинграде был произведён артиллерийский салют из 24 залпов, которые дали 324 орудия, установленные в разных частях города: на Марсовом поле, на набережных Невы, а также на боевых кораблях Краснознамённого Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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