27.01.2020 (16:32)
Более 3000 военнослужащих ЦВО на Кузбассе поклонились Главной иконе Сухопутных войск
Более 3000 военнослужащих соединений и воинских частей, дислоцированных в Кемеровской области, а также члены их семей поклонились Главной иконе Сухопутных войск – Святого Благоверного Великого князя Александра Невского, которая находилась в военном храме в течение двух дней.
В Юргу икону доставили из Новосибирска и разместили в часовне на территории мотострелкового соединения. По случаю прибытия святыни в военном храме состоялся торжественный молебен.
Святой князь Александр Невский считается небесным покровителем Сухопутных войск. Икону освятили 1 октября 2019 года в московском соборе Преображения Господня во время богослужения, приуроченного к празднованию годовщины создания Сухопутных войск.