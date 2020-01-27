27.01.2020 (16:26)

Центр военно-стратегических исследований Академии Генерального штаба ВС РФ отпраздновал 35-летие со дня создания

Центр военно-стратегических исследований Академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации отметил 35-летие со дня создания.

От имени командования и научно-педагогического состава академии коллектив центра поздравил начальник военного вуза генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

«Сотрудники Центра военно-стратегических исследований вносят большой вклад в решение проблемных вопросов в области военного строительства, стратегии и оперативного искусства, подготовки рекомендаций руководству Вооруженных Сил по защите национальных интересов и организации обороны государства», — отметил Владимир Зарудницкий, вручая поздравительный адрес начальнику ЦВСИ генерал-майору Александру Смоловому.

Начальник академии пожелал коллективу центра здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в научно-исследовательской деятельности.

ЦВСИ ведет свою историю от центра оперативно-стратегических исследований Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, который был образован 26 января 1985 года в соответствии с приказом Министра обороны № 020.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице