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27.01.2020 (16:21)

ОИС Балтийского флота «Адмирал Владимирский» прибыло на российскую антарктическую станцию «Беллинсгаузен»

Сегодня океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский» в рамках участия в кругосветной экспедиции судов ВМФ России бросило якорь на рейде российской антарктической станции «Беллинсгаузен», расположенной на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в составе Южных Шетландских островов.

Стоянка «Адмирала Владимирского» на Южных Шетландских островах продлится до 29 января. Завтра, 28 января, в честь 200-летия открытия Антарктиды члены экипажа исследовательского судна, специалисты Русского географического общества, находящиеся на борту, примут участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию самого южного континента Земли.

ОИС «Адмирал Владимирский» покинуло Кронштадт 3 декабря 2019 года, дав старт масштабной кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. В ходе экспедиции, которая продлится до июня 2020 года, к ОИС «Адмирал Владимирский» на различных маршрутах присоединятся гидрографическое судно «Маршал Геловани» и ОИС «Янтарь».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот
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