27.01.2020 (16:18)

Военные автоинспекторы ЦВО создали единую базу данных, объединив Урал, Сибирь и Поволжье

В Центральном военном округе (ЦВО) завершено создание автоматизированной информационной системы (АИС-ВАИ) данных военных автоинспекций. АИС-ВАИ объединила 29 субъектов дислокации войск ЦВО в единую систему данных. Всего в округе в данную систему включено 21 подразделение ВАИ в Свердловской, Саратовской, Курганской, Самарской, Челябинской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Алтайском и Пермском краях. Данной системой в том числе оснащено подразделение ВАИ на российской военной базе в Таджикистане.

АИС–ВАИ — программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий сбор, автоматизированный ввод, хранение, обработку и выдачу информации о регистрации транспортных средств ЦВО, их техническом состоянии. В режиме онлайн военный автоинспектор, обратившись к системе, может проверить наличие дорожно-транспортных происшествий и страховых случаев по ним, сведения о водителях, нарушивших правила дорожного движения, и принятым к ним мерам.

Данная система позволяет оперативно формировать и обновлять данные в системе документооборота и отчетности, исключив механическую передачу данных на носителях информации.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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