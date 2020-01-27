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27.01.2020 (16:16)

В Сибири расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» учились уничтожать противника во время планового учения

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, отработали уничтожение условного противника из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

По замыслу учения, личному составу соединения РХБ защиты поступила учебно-боевая задача по уничтожению противника на расстоянии 50 км. Командованием было принято решение на применение тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» с использованием тактики внезапного огневого поражения. Экипажи ТОС-1А выдвинулись в назначенный район, заняли позиции и нанесли огневое поражение по целям без расхода боеприпасов. Прицеливание осуществлялось при помощи оптического прицела и лазерного перископического дальномера, установленного на боевую машину. Отход техники после выполнения учебной задачи обеспечивали подразделения установки аэрозольных завес с помощью установок ТДА-3.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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