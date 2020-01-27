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27.01.2020 (16:11)

Отряд кораблей Балтийского флота в Аденском заливе оказал помощь экипажу иностранной яхты

Экипаж морского буксира «Виктор Конецкий» в Аденском заливе оказал техническую помощь, устранив неисправность в системе электропитания на иностранной яхте-катамаране (порт приписки – порт Аватиу (острова Кука) с четырьмя гражданами Новой Зеландии на борту. 

 Сторожевой корабль (СКР) «Ярослав Мудрый» Балтийского флота 21 января во время отработки программы международного российско-японского учения в Аденском заливе получил сигнал от экипажа иностранной яхты. Яхтсмены запросили о помощи из-за возникшей технической неисправности.

Оценив обстановку, командир отряда кораблей Балтийского флота капитан 1 ранга Александр Машинецкий принял решение оправить на помощь яхте морской буксир «Виктор Конецкий». Буксир, подойдя на безопасное расстояние, отправил к терпящему бедствие судну группу на быстроходной лодке, которая определила неисправность в электросистеме яхты. Затем специалисты на морском буксире изготовили специальный плавкий предохранитель, соответствующий силе электрического тока в сети яхты и установили его, тем самым вернув ход паруснику. Кроме этого, по просьбе капитана яхты моряки-балтийцы передали новозеландцам 100 литров пресной воды.

Убедившись, что путешественники могут безопасно продолжить океанский переход, экипаж буксира «Виктор Конецкий» приступил к выполнению программы учения.

Стоит отметить, что вся операция по оказанию помощи новозеландским морякам заняла два часа.

По плану дальнего похода, отряд боевых кораблей Балтийского флота продолжает деятельность по противодействию пиратам в Индийском океане.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военно-Морской Флот , Балтийский флот
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