27.01.2020 (16:04)

Совместная миссия Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в период с 27 января по 1 февраля в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на канадском самолете наблюдения C-13OJ.

В ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

C-13OJ относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором по открытому небу.

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