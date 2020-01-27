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27.01.2020 (15:58)

Курсанты Дальневосточного ВОКУ отработали современные приемы ведения боя в ходе экстремального 100-километрового марша

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ВОКУ) имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского в течение нескольких дней выполняли комплексные занятия с совершением марша на боевых машинах пехоты БМП-2 на расстояние около 100 километров.

Маршрут движения колонны пролегал по пересеченной местности и состоял из экстремальных препятствий природного и искусственного характера. Свои коррективы внесли и суровые зимние условия Дальнего Востока.

В ходе марша контроль за движением колонны и разведку путей продвижения осуществлял расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Элерон-3СВ». Подразделения курсантов неоднократно разворачивались в боевую линию машин и отработали вступление в бой с марша с учетом тактики засад, применяемых в современных военных конфликтах.

В комплексных мероприятиях были задействованы все курсанты старших курсов. По результатам занятий будущим офицерам будет присвоена квалификация «механик-водитель».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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