27.01.2020 (15:56)

В 2020 году приморские поисковики планируют разыскать более 10 самолетов, потерпевших крушение в трех регионах Дальнего Востока в годы войны

Министерством обороны Российской Федерации согласован план поисковых работ в зоне ответственности Восточного военного округа (ВВО). В рамках плана одно из самых активных поисковых организаций на Дальнем Востоке — Поисковое объединение «АвиаПоиск» — запланировало работы на 11 местах падения боевых самолётов в военные годы на территориях Еврейской автономной области, Приморского и Хабаровского краев.

Кроме того, приморские поисковики планируют с марта продолжить мероприятия по поиску воинов Красной Армии, погибших у озера Хасан, на местах боёв Гражданской войны, а также в пограничной зоне, откуда советские войска в августе 1945 года начинали наступление на позиции японской армии.

Объединение «АвиаПоиск» уже более 10 лет активно занимается поиском погибших и пропавших без вести военных лётчиков на территории Приморского края и других регионов Дальнего Востока. Отрядом поисковиков найдены обломки десятков крылатых машин, большинство из которых состояли на вооружении морской авиации ТОФ.

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