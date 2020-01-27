27.01.2020 (15:53)

В ВВО состоялся телемост участников перехода Хабаровск-Москва с активистами дальневосточных регионов



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В ВВО состоялся телемост участников перехода Хабаровск-Москва с активистами дальневосточных регионов

В штабе Восточного военного округа (ВВО) по инициативе и под руководством командующего войсками округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко состоялся телемост участников уникального перехода Хабаровск-Москва с активистами дальневосточных регионов, не вошедших в маршрут следования группы.

Общественные деятели, краеведы и юнармейцы Камчатского и Приморского краев, Сахалинской области выступили с напутственными словами перед военнослужащими, отметили важность акции и рассказали о вкладе земляков в Победу в Великой Отечественной войне и в борьбу с милитаристской Японией.

Генерал-лейтенант Геннадий Жидко, обращаясь к участникам телемоста, отметил, что маршрут перехода проложен по территории 17 субъектов Российской Федерации и соединит 741 населенный пункт.

Во время перехода планируется посещение в городах и селах братских могил и мест захоронений советских воинов, погибших в годы ВОВ, проведение концертов и других культурно-массовых мероприятий.

Переход стартует 28 января в 10:00 по местному времени с площади Славы в Хабаровске и будет осуществляться комбинированным способом — на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях «Тигр». Общая протяженность маршрута составит 8492 километра.

Отправной точкой, своего рода примером для военнослужащих ВВО, послужил лыжный переход пятерых военнослужащих авиачасти особой Краснознаменной Дальневосточной армии в 1934–1935 годах. Молодые командиры, стартовав 1 октября 1934 года со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области), финишировали в Москве 12 февраля 1935 года, преодолев на лыжах и пешком 8134 километра за 120 дней.

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