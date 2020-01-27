27.01.2020 (14:39)

Четыре Карбышевских отряда открылись в Якутии

В Республике Саха (Якутия) День инженерных войск отметили во второй раз. Участие в празднике приняли не только военнослужащие запаса и ветераны инженерных войск, но и сотрудники инженерно-технических групп, кинологических служб силовых структур, а также члены детского военно-патриотического движения «Юные карбышевцы».

Программа мероприятия, прошедшего по традиции в Музее Боевой славы Якутска, включала поздравление и награждение военных инженеров и представителей родственных им специальностей, музыкальные номера, а также рассказ о деятельности и планах на 2020 год Якутского республиканского штаба движения «Юные карбышевцы».

Кульминацией праздника стало открытие четырех новых Карбышевских военно-инженерных юнармейских отрядов из Якутска, Таттинского и Чурапчинского районов. Почетные гости вручили ребятам черные береты и удостоверения. Впереди школьников ждут занятия по общевойсковой подготовке и военно-инженерному делу, а также изучение военной истории и азов технических наук.

Наглядным пособием для гостей мероприятия стала развернутая выставка «Без нас никто!», в рамках которой ветераны ознакомили желающих с элементами амуниции и снаряжения инженерных войск. Завершилось мероприятие автопробегом по местам боевой славы Якутска.

Справочно:

Движение «Юные карбышевцы» основано в 1960 году учениками и соратниками Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева с целью патриотического воспитания молодого поколения в духе беззаветного служения Родине на основе изучения жизни, деятельности и подвига Д.М. Карбышева и других героев Отечества. На сегодняшний движение насчитывает более 20 тыс. человек. В марте 2019 года движение в полном составе вступило в ВВПОД «Юнармия».

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