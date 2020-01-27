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27.01.2020 (14:34)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по специальной подготовке

С военнослужащими мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по программе специальной подготовки российского воинского контингента (РВК) миротворческих сил (МС).

Одним из элементов специальной подготовки РВК МС являются занятия по изучению основ языка региона пребывания, которые способствуют снятию барьера при общении с местным населением при несении службы на миротворческих постах и контрольно-пропускных пунктах в Зоне безопасности.

Специальная подготовка РВК МС, помимо языка, включает в себя изучение военно-политической обстановки в районе конфликта, норм международного права, культурных и исторических особенностей региона. Благодаря таким занятиям военнослужащие изучают не только иностранный язык, но и расширяют свой кругозор, познавая культуру, традиции и этнографические особенности региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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