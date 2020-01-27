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27.01.2020 (12:29)

В Смоленской области будущие офицеры-зенитчики провели парад для ветерана

Сегодня, в День освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в селе Богородицкое Смоленской области Военная академия войсковой ПВО им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского провела военно-патриотическую акцию с чествованием ветерана Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятия курсанты академии прошли парадным строем у дома ветерана Кугелева Михаила Семеновича, принимавшего участие в битве за Ленинград.

После прохождения торжественным маршем курсанты встретились с ветераном, лично поблагодарили его за вклад в Победу, вручили цветы и подарки, а военный оркестр учебного заведения исполнил композиции времен Великой Отечественной войны.

В парадном строю также прошли военнослужащие-железнодорожники и участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Справочно:

Михаил Семёнович Кугелев родился в Белоруссии, среднюю школу окончил в Рославле Смоленской области, поступил в Ленинградский медицинский институт. Но проучился только один курс, когда началась война. Добровольцем ушел на фронт. Службу начал на Белом море в отдельном лыжном батальоне. Участвовал в боях за освобождение Ленинграда, в операциях «Искра» и «Полярная звезда». Их части попали в окружение, где он был ранен осколком в голову. В окружении находилось более 150 тысяч бойцов, смогли выйти из котла более 3 тысяч, в том числе и раненый Михаил Семёнович, остальные погибли.  Сражался на Волховском, Прибалтийских фронтах. Войну закончил в Латвии.

В этом году ветерану исполняется 97 лет. Михаил Семенович награжден двумя орденами Красной звезды, орденом Отечественной войны, 22 медалями, в том числе «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги». После войны работал в хозяйствах области, а также занимался журналистикой.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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