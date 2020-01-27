27.01.2020 (14:09)

Более двух тысяч верующих военнослужащих Северного флота и членов их семей почтили Главную икону ВС РФ «Спас Нерукотворный»

За неделю пребывания на Северном флоте Главной иконы Вооружённых сил России «Спас Нерукотворный» и ковчега с мощами святых покровителей российского воинства им поклонилось более двух тысяч верующих военнослужащих и членов их семей, а также гражданских служащих воинских частей и учреждений.

Икона была выставлена в Свято-Андреевском Морском кафедральном соборе главной базы Северного флота – Североморска, а затем перевезена в мурманский храм «Спас-на-Водах», где находится и сегодня. 31 января её перевезут в историческую базу Северного флота город воинской славы Полярный. В полярнинском храме Святителя Николая Чудотворца святыня пробудет до 6 февраля. В дальнейшем «Спас Нерукотворный» побывает в других крупных гарнизонах Северного флота - Гаджиево, Печенге, Северодвинске, Архангельске.

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. К ней прикоснулись верующие в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Ставрополе, Краснодаре, Владикавказе, Астрахани, Челябинске, Екатеринбурге, Белогорске, Хабаровске, Владивостоке. После Северного флота святыню передадут в Западный военный округ. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 000 километров.

«Спас Нерукотворный» сопровождает ковчег с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Федора Ушакова.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации. Он возводится на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в военно-патриотическом парке «Патриот».

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