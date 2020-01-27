27.01.2020 (14:04)

В танковой армии ЗВО стартовал отборочный этап международного конкурса «Мастера артиллерийского огня»

В гвардейской танковой армии Западного военного округа стартовал первый этап армейского международного конкурса «Мастера артиллерийского огня-2020» среди минометных взводов.

В ходе отборочного этапа артиллеристы будут состязаться в боевой стрельбе из 120-мм минометов «Сани», выполнении нормативов по тактической, технической, специальной, разведывательной и физической подготовке. По условиям конкурса военнослужащим предстоит выполнить огневую задачу по поражению трех небронированных целей на дальности до 1,5 тыс. метров. При этом для ориентирования и связи разрешается использовать только карту, компас, бинокль и радиостанцию.

Минометчики, ставшие лучшими в своих подразделениях, примут участие во втором этапе соревнования, где будет определен лучший расчет танкового объединения, которые сразятся за право представлять ЗВО на всеармейском этапе.

Всего в первом этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня-2020» среди минометных взводов танковой армии принимают участие более 1,2 тыс. военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице