27.01.2020 (13:56)

Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус Минобороны России отметил 15 лет

В Ростовской области отпраздновали 15 лет со дня образования Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса Министерства обороны Российской Федерации.

В торжественных мероприятиях приняли участие представители командования Южного военного округа (ЮВО), областной и городской администраций, Всевеликого войска Донского, а также воспитанники училища, их преподаватели и родители.

Для гостей праздника с концертной программой выступил творческий коллектив Ансамбля песни и пляски ЮВО. Все желающие смогли посетить выставку кадетских рисунков, посвященных 15-летию корпуса.

Инфраструктура Аксайского кадетского корпуса включает в себя учебный корпус с современной учебно-материальной базой, спортивный комплекс, уникальный библиотечный фонд, столовую и музей Донского казачества, который имеет не только стенды с экспонатами, но и электронную базу, позволяющую наглядно проводить занятия по истории Отечества.

Большое внимание в кадетском корпусе уделяется досугу и эстетическому воспитанию кадет. Каждый ребенок получает возможность посетить театры, музеи и выставки Ростова-на-Дону.

На базе соединения специального назначения в Ростовской области ежегодно проводятся лагерные сборы кадет, в ходе которых проводится боевая стрельба из АК-74М, показ современной техники и вооружения, прыжки с парашютной вышки.

За 15 лет своего существования воспитанниками корпуса завоёвано более 100 призов и кубков на соревнованиях различного уровня.

Парадный расчёт корпуса неоднократно принимал участие в военном параде 9 мая на Красной площади.

В 2019 году 15 выпускников корпуса стали курсантами высших военных учебных заведений Минобороны России, в том числе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, Михайловской военной артиллерийской академии, Московского высшего общевойскового командного училища и Новосибирского высшего военного командного училища, а также Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Справочно:

Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус открыл свои двери 21 января 2005 года. Инициатором его создания выступил Войсковой атаман казачий генерал В.П. Водолацкий и глава Аксайского района Ростовской области В.И. Борзенко.

Первым директором корпуса приказом министра образования Ростовской области был назначен казачий полковник Василий Донцов.

В мае 2013 года уникальное учебное заведение зачислено в ведение главного командования Сухопутных войск Министерства обороны Российской Федерации.

С 2005 года корпус носит имя первого казачьего генерала атамана Данилы Ефремова. Обучение и воспитание кадет в корпусе проходит под девизом: «Жизнь — Родине, душу — Богу, честь — никому!».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице