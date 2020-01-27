27.01.2020 (13:56)
Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус Минобороны России отметил 15 лет
В Ростовской области отпраздновали 15 лет со дня образования Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса Министерства обороны Российской Федерации.
В торжественных мероприятиях приняли участие представители командования Южного военного округа (ЮВО), областной и городской администраций, Всевеликого войска Донского, а также воспитанники училища, их преподаватели и родители.
Для гостей праздника с концертной программой выступил творческий коллектив Ансамбля песни и пляски ЮВО. Все желающие смогли посетить выставку кадетских рисунков, посвященных 15-летию корпуса.
Инфраструктура Аксайского кадетского корпуса включает в себя учебный корпус с современной учебно-материальной базой, спортивный комплекс, уникальный библиотечный фонд, столовую и музей Донского казачества, который имеет не только стенды с экспонатами, но и электронную базу, позволяющую наглядно проводить занятия по истории Отечества.
Большое внимание в кадетском корпусе уделяется досугу и эстетическому воспитанию кадет. Каждый ребенок получает возможность посетить театры, музеи и выставки Ростова-на-Дону.
На базе соединения специального назначения в Ростовской области ежегодно проводятся лагерные сборы кадет, в ходе которых проводится боевая стрельба из АК-74М, показ современной техники и вооружения, прыжки с парашютной вышки.
За 15 лет своего существования воспитанниками корпуса завоёвано более 100 призов и кубков на соревнованиях различного уровня.
Парадный расчёт корпуса неоднократно принимал участие в военном параде 9 мая на Красной площади.
В 2019 году 15 выпускников корпуса стали курсантами высших военных учебных заведений Минобороны России, в том числе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, Михайловской военной артиллерийской академии, Московского высшего общевойскового командного училища и Новосибирского высшего военного командного училища, а также Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
Справочно:
Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус открыл свои двери 21 января 2005 года. Инициатором его создания выступил Войсковой атаман казачий генерал В.П. Водолацкий и глава Аксайского района Ростовской области В.И. Борзенко.
Первым директором корпуса приказом министра образования Ростовской области был назначен казачий полковник Василий Донцов.
В мае 2013 года уникальное учебное заведение зачислено в ведение главного командования Сухопутных войск Министерства обороны Российской Федерации.
С 2005 года корпус носит имя первого казачьего генерала атамана Данилы Ефремова. Обучение и воспитание кадет в корпусе проходит под девизом: «Жизнь — Родине, душу — Богу, честь — никому!».