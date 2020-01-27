27.01.2020 (13:37)

Корабли Каспийской флотилии выполнили практические задачи на морских полигонах



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Экипажи ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан», малых артиллерийских кораблей «Астрахань», «Волгодонск», «Град-Свияжск», десантных катеров и тральщиков Каспийской флотилии (КФл) выполнили практические задачи по уничтожению условного противника на морских полигонах Каспийского моря.

Моряки КФл отразили налет авиации условного противника с использованием артиллерийского корабельного вооружения, организовали управление силами и средствами корабельных систем ПВО при отражении ударов воздушного нападения противника на переходе морем, распределили цели и уничтожили плавающие мины.

В тренировке на территории Республики Дагестан и Астраханской области приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано более 30 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, свыше 200 единиц боевой и специальной техники, порядка 10 единиц вертолётов и самолётов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО.

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