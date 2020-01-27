27.01.2020 (12:58)

Военно-медицинский музей в Санкт-Петербурге отметит 75-летие освобождения Красной армией концлагеря «Освенцим»

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ начались тематические дни «В память жертв нацизма», посвящённые 75-летию освобождения Красной армией концлагеря «Освенцим».

С 27 января по 2 февраля в музее пройдёт выставка «…Это наш вклад в победу над фашизмом», рассказывающая о работе терапевтического полевого подвижного госпиталя №2692, развернутого в «Освенциме» после освобождения. Также посетителям музея представят мультимедийный проект «Фабрика смерти» по материалам фотоальбома главного судебно-медицинского эксперта 1-го Украинского фронта Ф.Ф. Брыжина.

Также 2 февраля старший научный сотрудник музея, кандидат культурологии А.Ю. Волькович по материалам писем и воспоминаний из собрания Военно-медицинского музея проведёт лекцию «Холокост. Личные истории».

Справочно:

Расположенный в Санкт-Петербурге Военно-медицинский музей Минобороны РФ хранит более 450 тыс. уникальных экспонатов, отображающих основные этапы становления и развития российской медицины и вклад её выдающихся представителей в мировую науку: произведения изобразительного искусства, коллекции медицинских инструментов, лекарственных средств, формы одежды гражданских и военных медиков, предметы военно-медицинского снабжения, указы, атласы, медицинские книги, более 300 персональных фондов видных деятелей медицины и естествознания, в том числе В.М. Бехтерева, С.П. Боткина, И.И. Мечникова, И.П. Павлова, Н.И. Пирогова, И.М. Сеченова и др., а также обширная фототека.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице