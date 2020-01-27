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27.01.2020 (12:53)

В учебно-тренировочном комплексе Новороссийской военно-морской базы прошло учение по оказанию помощи аварийному водолазу

В отряде по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) прошло плановое показное учение по оказанию помощи аварийному водолазу.

По замыслу учения, боевым пловцам необходимо было выполнить осмотр подводных частей кораблей в пункте базирования. Во время работы личного состава под водой у одного из водолазов были выявлены признаки декомпрессионной болезни.

Условный пострадавший был доставлен в барокамеру, после чего ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Также в ходе учения с пловцами были проведены специальные занятия, в ходе которых были отработаны другие способы оказания помощи водолазу при возникновении различных нештатных ситуаций под водой.

Учение прошло в учебно-тренировочном комплексе НВМБ, который оснащен уникальным бассейном глубиной 6 метров, что позволяет проводить занятия круглогодично и в любое время суток.

Мероприятие было проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ
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