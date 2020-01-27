27.01.2020 (12:49)
Военнослужащие ЗВО почтили память погибших защитников и жителей Ленинграда во время Великой Отечественной войны
Сегодня в Санкт-Петербурге в 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады военнослужащие Западного военного округа почтили память погибших защитников и жителей города.
На Пискаревском мемориальном кладбище генералы, офицеры и солдаты вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного города, петербуржцами возложили венки и цветы на братские могилы погибших. В церемонии также приняли участие юнармейцы, воспитанники Суворовского военного училища, курсанты военных вузов и академий, дислоцированных в регионе. Военнослужащие роты почётного караула Западного военного округа отдали воинские почести павшим.
Возложение цветов состоялось у мемориальной таблички «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» на Невском проспекте, а также на братских могилах и воинских захоронениях, расположенных в Ленинградской области.