27.01.2020 (12:44)
Тактический воздушный десант ЮВО примет участие в двустороннем РТУ под Волгоградом
Двустороннее ротное тактическое учение соединения Южного военного округа (ЮВО) с применением тактического воздушного десанта пройдет в Волгоградской области на полигоне Прудбой.
С личным составом мотострелковых подразделений в течение недели будут отработаны учебно-боевые задачи с совершением переброски мобильных групп десанта на вертолетах армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО, марша в район боевого применения в условиях действий диверсионно-разведывательных групп и огневых засад условного противника.
Особенностью учения станет высадка групп десанта, обеспечение прикрытия высадки главных сил. Тактический десант уничтожит противника и захватят рубеж, а также отработают порядок погрузки 120-мм миномётов в вертолет и выгрузка из него.
В ночное время мотострелковые взвода выполнят тактические действия в обстановке применения условным противником средств радиоэлектронного подавления и химического заражения местности.