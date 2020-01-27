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27.01.2020 (12:44)

Тактический воздушный десант ЮВО примет участие в двустороннем РТУ под Волгоградом

Двустороннее ротное тактическое учение соединения Южного военного округа (ЮВО) с применением тактического воздушного десанта пройдет в Волгоградской области на полигоне Прудбой.

С личным составом мотострелковых подразделений в течение недели будут отработаны учебно-боевые задачи с совершением переброски мобильных групп десанта на вертолетах армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО, марша в район боевого применения в условиях действий диверсионно-разведывательных групп и огневых засад условного противника.

Особенностью учения станет высадка групп десанта, обеспечение прикрытия высадки главных сил. Тактический десант уничтожит противника и захватят рубеж, а также отработают порядок погрузки 120-мм миномётов в вертолет и выгрузка из него.

В ночное время мотострелковые взвода выполнят тактические действия в обстановке применения условным противником средств радиоэлектронного подавления и химического заражения местности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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