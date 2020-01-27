27.01.2020 (12:43)

Связисты ЮВО на Северном Кавказе получили новейшие мобильные пункты управления

В подразделения связи 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе поступили около 10 комплексов автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5.

Поступившими АПЕ-5 оснастят полевые пункты управления в подразделении связи 58-й армии ЮВО. Новейшие комплексы предназначены для автоматизированного управления и обмена информацией с руководящим составом соединений, частей и подразделений в полевых условиях.

Комплексы АПЕ-5 установлены на базе автомобиля КамАЗ и включают автоматизированные рабочие места для командного состава, объединенные в единую локальную сеть и обеспечивающие управление подчиненными соединениями и частями с полевого командного пункта, в том числе посредством защищенного канала связи в режиме видеоконференции. АПЕ-5 оснащены спутниковыми системами навигации ГЛОНАСС, устройством обработки картографической информации. Автономную работу обеспечивают входящие в состав комплексов электрогенераторы.

Оснащение мобильными комплексами позволяет в два раза сократить время на развертывание командных пунктов в полевых условиях, а также в короткие сроки сменить место дислокации, автоматизировать ряд задач и существенно повысить качество обмена информацией.

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