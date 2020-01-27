27.01.2020 (12:39)
На Кубани расчеты уникальных ЗРС С-300 выполнили электронные пуски ракет
В Краснодарском крае состоялось тактико-специальное учение с зенитно-ракетным соединением ПВО Южного военного округа, оснащенного зенитно-ракетной системой ЗРС С-300В4.
В ходе учения расчеты и подразделения управления совершили марш в район проведения условных пусков ракет. На маршруте следования расчеты С-300 отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодолели зараженный участок местности, выполнили ряд специальных нормативов.
Затем личный состав выполнил развертывание пусковых установок и электронные пуски ракет по наземным целям, имитирующим средства воздушного нападения условного противника в одном из районов Кубани.
ЗРС С-300В4 способен при необходимости осуществлять боевые пуски ракет по наземным целям, получая их координаты от разведывательных подразделений Сухопутных войск.