27.01.2020 (12:39)

На Кубани расчеты уникальных ЗРС С-300 выполнили электронные пуски ракет

В Краснодарском крае состоялось тактико-специальное учение с зенитно-ракетным соединением ПВО Южного военного округа, оснащенного зенитно-ракетной системой ЗРС С-300В4.

В ходе учения расчеты и подразделения управления совершили марш в район проведения условных пусков ракет. На маршруте следования расчеты С-300 отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодолели зараженный участок местности, выполнили ряд специальных нормативов.

Затем личный состав выполнил развертывание пусковых установок и электронные пуски ракет по наземным целям, имитирующим средства воздушного нападения условного противника в одном из районов Кубани.

ЗРС С-300В4 способен при необходимости осуществлять боевые пуски ракет по наземным целям, получая их координаты от разведывательных подразделений Сухопутных войск.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице