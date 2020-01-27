27.01.2020 (12:38)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии приступили к морской десантной подготовке

С морскими пехотинцами Каспийской флотилии (КФл) на территории подразделений морской пехоты в Республике Дагестан проводятся теоретические и практические занятия по морской десантной подготовке (МДП).

На занятиях по МДП военнослужащие освоят методы подготовки боевой техники к плаву и её управления, отработают действия на тренажерах.

Также теоретический курс подготовки включает изучение устройства десантных кораблей и десантно-высадочных средств, приемов и способов погрузки и десантирования личного состава, техники, способов преодоления водных пространств на плавающей технике своим ходом.

После усвоения теоретического курса военнослужащим предстоит участие в практической части занятий, которая предусматривает погрузку и размещение бронетехники в твиндеках десантных катеров, предварительную замочку и высадку на территории необорудованного морского побережья одного из полигонов КФл, обороняемого условным противником.

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