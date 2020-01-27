27.01.2020 (12:36)

Группы спецназа ЮВО на Кубани отработали приемы прицельной стрельбы с борта вертолета Ми-8АМТШ

Группы специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае отработали стрельбы из автоматов и пулеметов с транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ.

По условиям выполнения упражнения, военнослужащим необходимо было обнаружить цель, установить прицел, учитывая высоту, скорость ветра и полета вертолета, после чего поразить движущиеся и появляющиеся мишени, имитирующие живую силу условного противника.

Стрельба велась в диапазоне высот от 50 до 200 м длинными очередями по 10-15 выстрелов с левого и правого борта вертолета.

Экипажи вертолетов постоянно усложняли спецназовцам выполнение огневой задачи, меняя угол захода на цель, высоту и скорость полета.

Целью проведения занятия являлось оттачивание военнослужащими навыков огневой поддержки при десантировании, когда невозможно применить штатные средства вооружения вертолета ввиду близости своих войск.

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