27.01.2020 (12:35)

Военнослужащие разнородовых подразделений ЮВО приступили к полевым выходам в Абхазии

Военнослужащие разнородовых подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к полевым выходам на полигоне Нагвалоу.

Целью комплексной учебы является отработка взаимодействия мотострелковых, танковых, артиллерийских и инженерно-саперных подразделений при ведении маневренной обороны береговой линии района.

В ходе огневой подготовки военнослужащие выполнят боевые стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ, минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также автоматов и пулеметов Калашникова по воздушным и надводным целям, имитирующим технику, разведывательные и ударные дроны, малые корабли и живую силу условного противника.

Для создания обстановки, приближенной к боевой, будут использованы различные статические и динамические мишени, задействован современный комплекс радиоэлектронного мишенного оборудования.

Для проведения занятий подготовлено свыше 500 мишеней и около 150 тыс. боеприпасов различного типа.

Всего в учебных мероприятиях принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано порядка 200 единиц военной техники и крупнокалиберного вооружения, в том числе 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация». Полевые выходы подразделений продлятся до конца февраля.

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