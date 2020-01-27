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27.01.2020 (12:27)

В мотострелковой дивизии ЮВО в Чечне начались первые контрольные занятия в 2020 году

В 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) началась проверка за первый месяц обучения тактических групп в 2020 году. Контрольные занятия проходят в Чечне на полигонах Калиновский, Гвардеец и Альпийский.

 Экипажи боевых машин мотострелкового соединения выполнят вождение гусеничной и колёсной техники, стрельбу из стрелкового оружия, танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и самоходных гаубиц «Мста-С» в сложных условиях горно-лесистой местности.

 Также мотострелки сдадут нормативы по метанию гранат, совершат марш-бросок с полной выкладкой и преодолеют полосу препятствий.

После проверки военнослужащие соединения ЮВО приступят к проведению двусторонних ротных тактических учений.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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