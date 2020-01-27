27.01.2020 (12:04)
На аэродроме морской авиации ЧФ прошла тренировка по отражению нападения условных диверсантов
На Черноморском флоте (ЧФ) прошло учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на объекты одного из аэродромов морской авиации.
Мероприятие прошло в рамках плановой проверки алгоритма действий дежурного подразделения при угрозе нападения на аэродром.
По замыслу учения, группа, имитирующая террористов, проникла на территорию аэродрома морской авиации и с боем заняла одно из зданий.
Личный состав дежурного подразделения аэродрома заблокировал «диверсантов» и удерживал её до прибытия группы усиления.
Прибывшее подразделение усиления на универсальных бронеавтомобилях повышенной защищённости «Тайфун-К» и бронетранспортёрах БТР-82АМ осуществило штурм здания и произвело задержание лиц, входящих в условную ДГР.
В учении было задействовано более 100 военнослужащих и 5 единиц военной и специальной техники.