Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.01.2020 (12:04)

На аэродроме морской авиации ЧФ прошла тренировка по отражению нападения условных диверсантов

На Черноморском флоте (ЧФ) прошло учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на объекты одного из аэродромов морской авиации.

Мероприятие прошло в рамках плановой проверки алгоритма действий дежурного подразделения при угрозе нападения на аэродром.

По замыслу учения, группа, имитирующая террористов, проникла на территорию аэродрома морской авиации и с боем заняла одно из зданий.

Личный состав дежурного подразделения аэродрома заблокировал «диверсантов» и удерживал её до прибытия группы усиления.

Прибывшее подразделение усиления на универсальных бронеавтомобилях повышенной защищённости «Тайфун-К» и бронетранспортёрах БТР-82АМ осуществило штурм здания и произвело задержание лиц, входящих в условную ДГР.

В учении было задействовано более 100 военнослужащих и 5 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Финишная группа новобранцев осеннего призыва зенитного ракетного соединения ЮВО в Сочи приведена к Военной присяге
В Северной Осетии состоялась торжественная присяга молодого пополнения
В Армении прошел турнир по мини-футболу среди военнослужащих военных ведомств России и Армении
Более 500 новобранцев железнодорожного соединения ЮВО приняли военную присягу под Волгоградом

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false