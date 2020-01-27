27.01.2020 (11:46)

Боевые пловцы Каспийской флотилии приступили к выполнению зачетных подводных стрельб

Специальный отряд боевых пловцов Каспийской флотилии (КФл) приступил к специальной подготовке на базе новейшего учебно-тренировочного комплекса в Республике Дагестан.

В ходе учебно-тренировочных мероприятий военнослужащие подводного спецназа КФл выполнят комплекс задач по противодиверсионному обеспечению кораблей с использованием новейшего подводного снаряжения и специального подводного оружия.

Также каждый пловец изучит основы минно-взрывного дела, научится использовать водолазное снаряжение в сложных условиях и нештатных ситуациях, освоит приемы подводного боя, выполнит задачи с применением огнестрельного и холодного оружия.

На зачетном этапе подготовки военнослужащие выполнят стрельбы из специального оружия для подводной стрельбы – пистолета СПП-1, гранатомета ДП-61, автомата АПС-55, с помощью которого на глубинах до 40 м можно эффективно уничтожать водолазов противника на дистанции до 10 м.

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