27.01.2020 (11:25)

Армейский саночник стал лучшим в спринте на этапе Кубка мира в Латвии

В минувшие выходные в Сигулде (Латвия) прошли состязания саночников в рамках очередного этапа Кубка мира, где представители ЦСКА стали обладателями пяти наград разного достоинства – одной золотой, трех серебряных и одной бронзовой.

«Золото» этапа Кубка мира по санному спорту сборной России в эти выходные в Латвии принес двукратный чемпион мира, обладатель Кубка мира Семен Павличенко. Армеец одержал победу в спринте, показав время 29,082 секунды. Второе место занял итальянец Доминик Фишналлер, отставший от Павличенко на 0,069 секунды. Замкнул тройку лидеров с отставанием в 0,074 секунды австриец Давид Гляйршер.

Ещё один представитель ЦСКА многократный призер чемпионатов мира и Европы Роман Репилов показал 12-й результат (+0,322 секунды), по результату трех этапов став победителем спринтерского зачета текущего сезона Кубка мира. Его время – 1 минута 38,018 секунды. Второе место занял Павличенко (+0,072 секунды), третье - австриец Райнхард Эггер (+0,231 секунды).

Второе место в женских соревнованиях в латвийской Сигулде заняла победительница и призер этапов Кубков мира Виктория Демченко, уступив 0,069 секунды немке Юлии Таубитц (31,344 секунды). Третьей, отстав на 0,124 секунды, стала серебряный призер Олимпийских игр, победитель и призер чемпионатов мира и Европы Татьяна Иванова. Отметим, что Демченко и Иванова заняли второе и третье место женском спринтерском зачете, отстав от Таубитц (1 минута 34,466 секунды) на 0,330 и 0,384 секунды соответственно.

Также Татьяна Иванова стала второй на соревнованиях на одноместных санях. С результатом 1 минута 25,059 секунды спортсменка армейского Клуба уступила представительнице Германии Юлии Таубитц (1 минута 24,944 секунды). Третье место заняла латвийка Элиза Цауце (1 минута 25,094 секунды). Виктория Демченко с результатом 1 минута 25,100 секунды стала четвертой.

Среди мужчин второе место занял Роман Репилов, по итогам двух попыток показавший результат 1 минута 37,263 секунды. Первенствовал, опередив армейца на 0,017 секунды, немец Йоханнес Людвиг. Замкнул тройку австриец Давид Гляйршер (+0,022). Семен Павличенко с отставанием в 0,178 секунды стал пятым.

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