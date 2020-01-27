27.01.2020 (11:22)

В Ульяновском соединении ВДВ проходит боевое слаживание взводов

Подразделения Ульяновского десантно-штурмового соединения приступили к боевому слаживанию взводов.

В составе усиленных взводов десантники Ульяновского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) совершенствуют стрельбу из стрелкового оружия, отрабатывают эффективное применение в бою БМД-4М, НСВС (АГС-17), РПГ-7Д, уделяя внимание особенностям метания ручных осколочных гранат. Ранее, в декабре прошедшего года, в боевых стрельбах были задействованы отделения, а в феврале и марте данные практические занятия будут проведены с ротами и батальонами соединения.

Таким образом, постепенно переходя от отделений к батальонам, ведется поэтапное боевое слаживание и отработка взаимодействия на всех уровнях, что в дальнейшем позволит достигнуть слаженных, четких и оперативных действий всего личного состава.

После проведенных теоретических и практических занятий в пунктах постоянной дислокации десантники вышли на полигон Поливно для отработки на практике полученных знаний и умений.

Для обеспечения боевых стрельб взводов днем и ночью была создана реальная боевая обстановка, предусматривающая ведение огня из всех видов оружия, как по наземным, так и по воздушным целям, ведение огня по отдельным целям в средствах индивидуальной защиты, стрельбу через бойницы боевых машин десанта (БМД-4М), из НСВС (АГС-17) установленных на БТРД-МДМ, стрельбу ночью с использованием ночных прицелов, а также метание ручных гранат с использованием различных статических и динамических мишеней.

«Подготовка боевой стрельбы взвода, – отметил командир батальона гвардии подполковник Федор Белоглазов, – представляет собой комплекс мероприятий, проводимых командиром роты до ее начала, и включает: личную подготовку руководителя к боевой стрельбе, определение (уточнение) исходных данных, выбор района проведения боевой стрельбы, разработку плана проведения боевой стрельбы, подготовку обучаемых, участка местности и средств материально-технического обеспечения к боевой стрельбе. Данное мероприятие боевой подготовки является высшей формой обучения взводов, на которых тактические действия связаны с выполнением огневых задач, и проводится на завершающем этапе их слаживания».

Мероприятие проводится в соответствии с планом боевой подготовки соединения на 2020 год и имеет цель проверить слаженность действий десантно-штурмовых (парашютно-десантных) подразделений при выполнении задач по предназначению.



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