27.01.2020 (11:15)

В Саратовской области молодые летчики дальней авиации отработали полеты на самолетах Ту-160

В Саратовской области прошли полеты стратегических ракетоносцев Ту-160 Воздушно-космических сил. В них приняли участие молодые летчики-выпускники 2018-2019 годов, выполнявшие задачи помощников командиров кораблей и штурманов.

Продолжительность полетных заданий составляла более 8 часов, за это время экипажи преодолели свыше 6 тысяч километров.

В рамках полетов летный состав отработал технику пилотирования, воздушную навигацию, а также порядок действий в различных нештатных ситуациях.

Всего в полетах было задействовано до 10 самолетов дальней авиации.

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