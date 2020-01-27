27.01.2020 (11:15)
В Саратовской области молодые летчики дальней авиации отработали полеты на самолетах Ту-160
В Саратовской области прошли полеты стратегических ракетоносцев Ту-160 Воздушно-космических сил. В них приняли участие молодые летчики-выпускники 2018-2019 годов, выполнявшие задачи помощников командиров кораблей и штурманов.
Продолжительность полетных заданий составляла более 8 часов, за это время экипажи преодолели свыше 6 тысяч километров.
В рамках полетов летный состав отработал технику пилотирования, воздушную навигацию, а также порядок действий в различных нештатных ситуациях.
Всего в полетах было задействовано до 10 самолетов дальней авиации.
Новости по теме:
На Камчатке летчики-истребители морской авиации ТОФ выполнили ночной перехват «нарушителя» воздушной границы
Метки: