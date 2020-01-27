27.01.2020 (08:50)

В Таджикистане российские военные поздравили фронтовика, участвовавшего в освобождении блокадного Ленинграда

Военнослужащие 201 военной базы поздравили Олега Дмитриевича Соболева, участвовавшего в освобождении блокадного Ленинграда.

Военный оркестр под окнами фронтовика исполнил популярные композиции военных лет - «Прощание славянки», «День победы», «Смуглянка». 96-летний фронтовик на сегодняшний день - единственный оставшийся в живых ветеран обороны Ленинграда в Таджикистане. Он много лет не выходит из своего дома по состоянию здоровья и не может лично участвовать в праздничных мероприятиях.

Олег Дмитриевич добровольцем ушел на фронт. Свой первый бой он принял в возрасте 17 лет в составе 78-ого истребительного батальона под Стрельной, в 7-и км от Петергофа. А через год был переведен в 50-ую бригаду морской пехоты, где провел свою основную службу, защищая блокадный Ленинград. Годы кровопролитной войны Соболев вспоминает с большой печалью. Но именно они показали всю мужественность, храбрость и патриотический дух молодых фронтовиков. Несмотря на эти события, Олегу Соболеву всё же было суждено дойти до Берлина и Праги и вернуться домой с Победой. За свою служебно-боевую деятельность ветеран войны был награжден медалью за оборону Ленинграда, орденом Отечественной войны 1-ой степени, медалью за освобождение Праги, за Победу над Германией, нагрудным знаком «Защитнику Ораниенбаумского плацдарма» и другими медалями.

В июле 1954 года Соболев был демобилизован по состоянию здоровья и остался жить в Сталинабаде. Через несколько лет он начал свою профессиональную деятельность в журналистике. В июле 1954 года поступил на работу в редакцию газеты «Точикистони Сурх», а через год стал работать помощником министра культуры Таджикской ССР. В последующем он также работал в газетах «Комсомолец Таджикистана» и «Сталинобод».

За его плечами огромнейший опыт работы в сфере журналистике. Олег Дмитриевич внес большой вклад в науку и культурную жизнь Республики Таджикистан и является автором книг: «Утро семилетки», «О воде с любовью», «Тебе, молодой журналист!». В 2005 году вышел сборник его стихов «Ты - женщина!». Далее были изданы его книги: «Очерки об учёных Таджикистана», «Встречи с интересными людьми», «Война, Победа, сердце, боль», «Грани естественных наук». А в 2013 году в печать вышла книга «Под Ленинградом в дни блокады».

Более 50-ти лет Соболев являлся членом Союза журналистов СССР. В 2014 году Олег Дмитриевич был награжден Почетной Грамотой Академии наук Республики Таджикистан. Ветеран девять лет лишён зрения. В работе ему помогает его супруга Валентина Филипповна Кондракова.

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