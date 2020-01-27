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27.01.2020 (08:30)

Военные очистили от снега 30 км дорог на Алтае

Фото Видео

Сводный отряд Центрального военного округа (ЦВО) за два дня очистил от снежных заносов 30 км дорог в Алтайском крае. Военнослужащие таким образом восстановили транспортное сообщение, нарушенное из-за снежного шторма, с четырьмя поселками - Моховое, Савинка, Серебренниково и Боровское.

В расчистке дорог была задействована тяжелая инженерная техника - бульдозеры на базе артиллерийских тягачей (БАТ-2) алейской мотострелковой бригады. На некоторых участках снежные заносы превышали 2 метра. 

Ранее сообщалось, что решение о помощи было принято командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным по обращению главы региона Виктора Томенко.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска
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