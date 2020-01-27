27.01.2020 (08:30)

Военные очистили от снега 30 км дорог на Алтае



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные очистили от снега 30 км дорог на Алтае

Сводный отряд Центрального военного округа (ЦВО) за два дня очистил от снежных заносов 30 км дорог в Алтайском крае. Военнослужащие таким образом восстановили транспортное сообщение, нарушенное из-за снежного шторма, с четырьмя поселками - Моховое, Савинка, Серебренниково и Боровское.

В расчистке дорог была задействована тяжелая инженерная техника - бульдозеры на базе артиллерийских тягачей (БАТ-2) алейской мотострелковой бригады. На некоторых участках снежные заносы превышали 2 метра.

Ранее сообщалось, что решение о помощи было принято командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным по обращению главы региона Виктора Томенко.

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