27.01.2020 (08:30)
Военные очистили от снега 30 км дорог на Алтае
Сводный отряд Центрального военного округа (ЦВО) за два дня очистил от снежных заносов 30 км дорог в Алтайском крае. Военнослужащие таким образом восстановили транспортное сообщение, нарушенное из-за снежного шторма, с четырьмя поселками - Моховое, Савинка, Серебренниково и Боровское.
В расчистке дорог была задействована тяжелая инженерная техника - бульдозеры на базе артиллерийских тягачей (БАТ-2) алейской мотострелковой бригады. На некоторых участках снежные заносы превышали 2 метра.
Ранее сообщалось, что решение о помощи было принято командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным по обращению главы региона Виктора Томенко.
Новости по теме:
В Самаре отметили 77-ю годовщину со дня образования легендарной 2-й гвардейской Краснознаменной армии
Военные автоинспекторы провели занятия по безопасности вождения с водителями 201 военной базы в Таджикистане
Юнармейцы детского морского центра «Каравелла» приняли участие в соревнованиях «Юный моряк» в Новосибирске
Метки: