27.01.2020 (07:00)
Более 50 школьников Хабаровского края стали Юнармейцами
В Хабаровске состоялась торжественная церемония вступления молодых ребят в Юнармию. Пополнило ряды всероссийского движения более 50 юных патриотов.
Торжественное мероприятие началось с исполнения Гимна Российской Федерации. Ребята произнесли клятву юнармейца, после чего им были вручены почётные нагрудные знаки.
В заключении мероприятия с напутственными словами выступили ветераны Великой Отечественной войны, а также представители военного комиссариата и правительства региона.
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