27.01.2020 (06:00)

Подразделения ПВО Восточного военного округа готовятся к масштабным учениям

Соединение и подразделения противовоздушной обороны общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, осуществляют подготовку к выходу на специализированный полигон Телемба для интенсивной подготовки.

Полевой выход соединений и подразделений войсковой ПВО планируется провести в несколько этапов и завершить контрольными боевыми стрельбами.

В ходе активной фазы учения военнослужащие выполнят марш в составе подразделений, проведут разведку воздушной обстановки и отразят удары условного противника.

На заключительном этапе полевого выхода пройдут боевые стрельбы по имитаторам воздушных целей зенитно-ракетными комплексами «Бук-М2», «Шилка» и переносными средствами ПВО типа «Игла».

Всего к полевому выходу планируется привлечь около одной тысячи военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники.

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