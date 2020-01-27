Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.01.2020 (05:00)

На Камчатке летчики-истребители морской авиации ТОФ выполнили ночной перехват «нарушителя» воздушной границы

На Камчатке проведена тренировка истребительной эскадрильи отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России, в ходе которой летчики в условиях глубокой ночи выполнили перехват условного нарушителя воздушной границы.

С аэродрома Елизово по вводной на перехват «нарушителя» был поднят экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31, который выполнил обнаружение, захват прицелом и уничтожение цели. Поиск и уничтожение «самолета-нарушителя» летчики-истребители провели самостоятельно без привлечения наземных средств ПВО.

В ходе тренировки оценивалось слаженность действий экипажа МиГ-31, выполнение установленных нормативов взлета и занятия района, а также дистанция «электронного» уничтожения условного нарушителя.

Отработка ночных полетов является обязательным элементом подготовки летчиков-истребителей к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Новости по теме:
На космодроме Плесецк состоялась ежегодная церемония чествования лучших офицеров
В 9 дивизии ПРО прошли показательные выступления для представителей СМИ
В Ивановской области проведены электронные пуски оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер»
Разведчики ЦВО отработали оборудование базового лагеря в ходе занятий по полевой выучке

Метки:
ПВО , Тихоокеанский флот , ВКС , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false