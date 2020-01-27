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27.01.2020 (04:00)

Впервые на Камчатке прошло открытое первенство по армейскому рукопашному бою

На Камчатке на спортивной базе соединения морской пехоты ТОФ прошло первое открытое первенство по армейскому рукопашному бою.

Более семидесяти бойцов различных соединений и войсковых частей Войск и сил на Северо-востоке, а также спортсмены Камчатских клубов и федераций единоборств боролись за победу в семи весовых категориях.

Соревнования проходили по олимпийской системе в командном зачете, участники были снаряжены в специальную амуницию.

В ходе упорных боев победу в соревнованиях одержала команда смешанного авиаполка «Сокол». Второе призовое место завоевала команда соединения морской пехоты ТОФ. Бронзовые награды достались спортсменам клуба смешанных единоборств №1 города Петропавловск-Камчатский.

Помимо грамот и кубков чемпионы и призёры состязаний получили право выступать в составе сборной команды Войск и сил на Северо-востоке далее в первенстве Вооруженных Сил России по армейскому рукопашному бою.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Спорт , Тихоокеанский флот
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