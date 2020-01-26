26.01.2020 (23:30)

Отряд кораблей Северного флота покинул Средиземное море

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов», выполнявший задачи в Средиземном море, приступил к проходу Гибралтарского пролива. Через несколько часов североморцы выйдут в Атлантический океан.

Перед выходом из Средиземного моря ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» пополнили запасы топлива от среднего морского танкера.

В водах Атлантики корабли и суда Северного флота отработают ряд плановых учений, их экипажи продолжат совершенствование военно-морской выучки.

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота приступил к завершающей стадии дальнего похода – возвращению в базу. Их прибытие в Североморск ожидается в первой половине февраля.

Справочно:

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота — Североморска — 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада экипажи крейсера и судов обеспечения приняли участие в учении Военно-Морского Флота России «Океанский щит-2019».

В течение двух месяцев североморцы действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи.

В конце ноября военные моряки провели первое в истории совместное российско-китайско-южноафриканское учение по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности. В нём приняли участие фрегаты Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая «Вэйфан» и Военно-морских сил ЮАР «Аматола», а также вспомогательные суда ВМС ЮАР.

В первой декаде января 2020 года крейсер в качестве флагманского корабля принимал участие в совместном учении Северного и Черноморского флотов России в Чёрном море. С командного пункта, расположенного на его борту, за ходом учения наблюдал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин. В учении также принимал участие большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

С момента выхода из главной базы Северного флота - Североморска - крейсер прошёл более 38,5 тыс. морских миль.

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